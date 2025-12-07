夜行では初めて川根温泉笹間渡まで入線大井川鐵道は2025年12月4日、大晦日から元旦にかけて「年越しSL夜行列車」を運転すると発表しました。【画像】何往復するの!? これが「年越しSL夜行列車」の運転時刻です「年越しSL夜行列車」は、大晦日に新金谷駅を発車し、新金谷〜川根温泉笹間渡を1往復、川根温泉笹間渡〜家山を1往復、新金谷〜家山を2往復して、元日に新金谷駅へ到着します。車内に滞在できる時間は、大井川鐵道の夜