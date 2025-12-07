セルリアンタワー東急ホテルは、コンフォートフロアを10月29日に新設した。25階と26階のスタンダードフロア全46室をリニューアルして、コンフォートフロアとした。客室数はコーナーキング・ツイン6室、デラックスキング・ツイン4室、スーペリアキング・ツイン20室、キング6室、クイーン10室。室内はアートワークを一新し、ヘッドボードと照明に和モダン工芸を配し、家具は和モダンなデザインを採用した。またベッドサイドにグロー