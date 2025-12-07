現地12月６日に開催されたプレミアリーグ第15節で、田中碧を擁するリーズが、遠藤航が所属する昨季王者リバプールと、本拠地エランド・ロードで対戦。日本代表MF２人が揃って途中出場したなか、３−３のドローで終わった。敗戦危機から救ったのは、３日前のチェルシー戦（３−１）でプレミアリーグ初ゴールを奪ったばかりの田中だ。０−２から追いつくも、再び勝ち越されて迎えた90＋６分、背番号22はCKの流れから左足でねじ込