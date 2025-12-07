日常の気になる疑問を解決！家庭でもできる！お肉をやわらかくするプロのワザって？知って楽しいおもしろ雑学を友達や家族にも教えてあげよう。知って楽しい！おもしろ雑学Q.家庭でもできる！お肉をやわらかくするプロのワザって？A.加熱温度は75℃以上、焼く前に筋線維に対して包丁で垂直に細かく切り込みを。（管理栄養士三城 円さん）「同じ料理でも、部位や火加減で全然違う食感に」そう話すのは管理栄養士の三城円さん