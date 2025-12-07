創価大・榎木和貴監督インタビュー後編創価大の榎木監督。昨年度のスーパーエース・吉田響（現・サンベルクス）が抜けた穴を、チームとしてどう埋めていくのかphoto by Murakami Shogo前編を読む＞＞＞「５強」崩しに期待の"たたき上げ軍団"創価大・榎木和貴監督の育成、強化へのこだわり青山学院大、駒澤大、國學院大、中央大、早稲田大の「５強」とも言われる今季の箱根駅伝。その５強を崩すかもしれないという期待を抱か