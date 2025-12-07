創価大・榎木和貴監督インタビュー前編2019年に監督に就任した榎木氏の指導のもと、創価大は着実に力をつけてきたphoto by Murakami Shogo青山学院大、駒澤大、國學院大、中央大、早稲田大の「５強」とも言われる今季の箱根駅伝。だが、その５強を向こうに回して「３位（以内）」を目標に掲げるのが、ここ数年、三大駅伝で安定した成績を残し、今年の出雲駅伝で３位に入った創価大だ。率いるのは就任７年目の榎木和貴監督