セットアッパーとしての１年目から活躍を見せた岡島秀樹 photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載20：岡島秀樹届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第20回は、左のセットアッパーとしてレッドソックスの世界一に貢