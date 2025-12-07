毎年約5000人〜1万人の外国人技能実習生が失踪している。なぜ、技能実習生は失踪してしまうのか。ジャーナリストの湯浅大輝さんが神戸大学大学院の斉藤善久准教授に聞いた――。写真＝iStock.com／SunnyVMD※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SunnyVMD■45％が1年後も失踪したまま2025年夏の参院選以来、外国人問題が政治の主要な関心事になっている。日本政府は公式見解で「いわゆる移民政策をとる考えはない」（岸田元首