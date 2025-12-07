12月6日の中山競馬場で行われた第9R・葉牡丹賞（2歳1勝クラス・芝2000m）で、サノノグレーター（牡2・尾形和幸）が1分58秒2の好タイムで勝利し、同距離での2歳中央競馬レコードを更新した。これまでのレコードは、2021年11月28日に東京競馬場でウィズグレイスがマークした1分58秒5。それを0秒3上回る内容で、2歳馬としては異例の高速決着となった。【ステイヤーズS】戸崎「素晴らしい馬」ホーエリートVで39年ぶり牝馬が制覇超