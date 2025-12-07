12月14日（日）に香港のシャティン競馬場で行われる香港国際競走のテレビ・ラジオ中継およびインターネット配信について発表された。日本からはアーバンシック、サトノレーヴ、エンブロイダリー、ベラジオオペラなど8頭が、4競走に出走を予定している。【香港国際競走】べラジオオペラなど日本馬3頭が香港入り…シャティンで順調な初日調整へ世界の強豪が集結するビッグレース●テレビ（インターネット配信含む）・グリーンチャ