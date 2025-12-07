た突然ですが、「@」が何の略か知っていますか?アットマーク？いいえ、違います…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「コマーシャルアット」でした！「@」は「コマーシャルアット」と呼ばれ、もともとは商取引の場で使用されていた記号です。中世ヨーロッパの商人たちは、商品の単価を示す際に「at the price of（〜の値段で）」という意味を簡略化するため、この記号を用いるようになりました。その後、20世紀後半に電