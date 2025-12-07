古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。本記事では、〈4世紀中ごろに「古代日本の大氏族」が軒並み消滅…突如日本列島を襲った「大事件」の正体とは？〉に引き続き、生産不振、疫病による人口減少などを招いた環境変動に人間や社会がどう反応したのか、詳しく見ていく。※本