QuizKnockの注目度がにわかに高まっている。知名度の高い伊沢拓司ではなく、他のメンバーのテレビ出演が増加し、活動の幅を広げているのだ。その背景についてコラムニストでテレビ解説者の木村隆志さんが解説する。【写真】フワちゃんと帰路につく伊沢拓司。東大王時代の伊沢の姿なども＊＊＊3日夜、3時間半特番『ザ・タイムショックZ〜雑学だらけの最強クイズ王決定戦SP』（テレビ朝日系）が放送され、"ある異変"にネッ