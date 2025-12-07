日本初の女性リーダーとなった高市早苗首相（64才）が、就任早々に難局を迎えている。台湾有事に関する国会答弁に端を発して日中関係は冷え込み、党内の支持基盤は依然として不安定なまま。加えて、食事や睡眠の時間まで削って猛勉強を続ける様に、周囲から心配の声が上がっている。それ以外にも新首相には不安要素があって──。【前後編の後編】【写真】天皇陛下から旭日大綬章を受ける夫の山本氏と、その様子を見守る高市氏「