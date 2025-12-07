古臭い保存食のイメージがあった干し芋だが、いまや女性を中心にダイエットにも良いおやつとして広く受け入れられている。茨城県ひたちなか市にある干し芋メーカー「幸田商店」の鬼澤宏幸社長は「市場規模は200億円に拡大した」と話す。干し芋の産地日本一に輝く茨城県はいまや「干し芋大国」に。茨城のアンテナショップ「IBARAKI sense」（銀座）の宮粼実奈子店長は「この店に着任するまでは、これほど干し芋が受け入れられ