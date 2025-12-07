韓国トップグループのひとつであるNewJeans（ニュージーンズ）が、所属事務所ADOR（アドア）との専属契約をめぐる泥沼の争いに終止符を打ち、事実上の「白旗投降」をした。このニュースは大きな反響を呼んだが、韓国メディアが今、冷ややかな視線を向けているのは「なぜ敗訴したのか」という法的根拠に加え、復帰発表の土壇場で露呈した「メンバー間の亀裂」と「未熟なコミュニケーション」だ。裁判は単なる芸能トラブルの枠を超え