「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。チャンピオンズカップ・Ｇ１（１２月７日、中京・ダート１８００メートル）の予想を公開した。粗品が「展開次第ではどの馬が勝ってもおかしくない。馬券的にはとても難しいが、今のダート界は個人的に一番おもしろい」と強調した今年のレースは、本命に８番のウィルソン