母の多額献金で人生が一変「実際に行うかどうかは別として、（教団への怒りや恨みの感情が）母親に向くことはありました。（撃とうとしたことを）考えたことがある、ということです」法廷で母親への怒りや殺意について尋ねられた山上徹也被告（45歳）は、静かにそう答えた。「もし母を殺害した場合、いずれ発覚することになれば幹部の襲撃がおぼつかない。そもそも母が献金している統一教会に抗議したかった」（山上被告の証言より