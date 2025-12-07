プロ野球・DeNAは6日、2026年度新入団選手記者発表会を開催。恒例となっている「選手の呼ばれたい愛称『ハマの○○』」という質問では、様々な回答で早速ファンの笑いを誘いました。ドラフト2位・島田舜也投手は『ハマのモアイ』と発表。顔が似ていると語るとファンからも笑い声が起こります。続けて島田投手は「モアイは世界的に有名なもの」、「どんな場面に直面したときでもポーカーフェイスで、強い気持ちを持ってマウンドに立