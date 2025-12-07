歌手で女優の鈴木愛理が４日付で自身のＳＮＳを更新。圧巻のスタイルを披露した。スケートボードの絵文字を添えて、２種類のスポーティーなコーディネートを投稿。白のショート丈のトップスとパンツを合わせてほっそりとしたお腹を見せている写真や、グレーのパーカーとグリーンのワイドパンツを着用した姿などを複数枚公開した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃかっこいいんだけど！？」「めちゃめちゃイカしてる」「