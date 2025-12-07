一色うなぎ漁業協同組合（愛知県西尾市一色町）や愛知県が特許を取得した技術で養殖したメスうなぎの出荷がピークを迎えている。身がオスに比べて大きく、味も良いのが特徴で、地元は生産量を増やしてＰＲに力を入れている。（河野圭佑）「ふわふわで唇でかみ切れちゃう。甘い脂がじゅわーっと広がっておいしすぎる」。１１月１８日、名古屋市内であった西尾のメスうなぎのブランド「艶鰻（えんまん）」のお披露目会。西尾のう