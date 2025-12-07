ＴＢＳの田村真子アナウンサーが４日付で自身のＳＮＳを更新。お笑いコンビ・かが屋の加賀翔が撮影した写真を公開した。「かが屋の絵になる写真旅ちょっとぼやけてるのがすきです」と投稿。頰を膨らませるなど、海辺でリラックスした表情を浮かべる様子を複数枚披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎるんだよな〜」「１番輝いてる」「モデルが素敵すぎるんよ」「無双です」「彼女感がハンパないです」といった