クリーニング店は、どこか懐かしい気持ちを呼び起こさせる。ふわりと香る洗いたての匂いがそうさせるのか。共働き世帯や仕事や育児に追われる世帯には心強い存在でもある。しかし、厚生労働省によると、全国のクリーニング店は2023年度で7万670店、2004年度以降の20年間で5割以上減少した。この現実を突きつけられるようなクリーニング店の倒産を聞きつけ、現地へ向かった。3階建ての本社家屋は閉鎖されていた。入口には破産