2024年（1-12月）の「後継者難」倒産（※1）は463件（前年比7.6％増）に達し、5年連続で過去最多を更新した。また、社長の平均年齢は63.59歳（前年63.35歳）に上昇、調査開始の2009年以降で最高となった。高齢化が進むなか、事業承継は避けて通れない。だが、必ずしも財務内容や事業運営が良好で、M&A対象になる企業ばかりではない。こうしたなか、企業の「資産価値」に着目し、事業承継を念頭にした投資を手掛ける新生青