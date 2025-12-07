明治安田J1リーグ最終節は12月6日、全国各地で計10試合行われ、清水エスパルスはホームでファジアーノ岡山と対戦、1-2で敗れました。 J2優勝、J1復帰の立役者となった秋葉忠宏監督、そして、MF乾貴士にとって最後のアイスタでのゲーム。清水は前半から積極的に岡山ゴールに迫りますが、岡山のゴールネットを揺らすことができず、両チーム無得点のまま前半を折り返します。 試合は、後