◇F1第24戦アブダビGP予選（2025年12月6日UAEヤスマリーナ・サーキット＝1周5.281キロ） レッドブルの角田裕毅が7戦ぶりに予選3回目（Q3）進出を果たし、10番手につけた。フリー走行（FP3）でのもらい事故でマシンにダメージを受けながらも予選1回目（Q1）は0.008秒差の15番手、2回目（Q2）は0.007秒差の10番手でぎりぎり進出。Q3では大逆転での総合5連覇を狙う同僚マックス・フェルスタッペン（オランダ）のポールポジ