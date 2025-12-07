裏で糸を引き続けた究極の悪役多くの歴史上の人物が交錯したNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢話〜』だが、1年間を通して暗躍し、背後で時代を大きく動かす人物として描かれたのは、生田斗真演じる一橋治済だった。【写真】お尻もあらわに…“何も着てない”衝撃シーンを演じた「元宝塚トップスター」＆「セクシー女優」ほか10代将軍家治（眞島秀和）の世継ぎの家基（奥智哉）や老中首座の松平武元（石坂浩二）が急死し