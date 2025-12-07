12月に入ると、年末に向けてやることが山積み…なんてこともありますよね。せめてご飯作りくらいは、手軽に済ませたいものです。そこで今回は、包丁いらずで作れる簡単レシピを9品ご紹介！ 汁物と主食に分けて、忙しい日でもサッと作れるメニューを厳選しました。「え、これも包丁なしで作れるの？」と驚くレシピばかり。忙しい日の献立にぜひ取り入れてみてくださいね。■【栄養満点】包丁を使わずできる！ 具だくさん豚汁具材の