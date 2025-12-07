モグライダー・芝大輔が、昭和と令和の社会の変化について、「優しさ」を求めた結果、逆に窮屈で厳しくなっているという持論を展開した。12月3日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。番組のなかで「昭和」の話になると、芝は小学生時代を回顧。「今思い返せば相当問題になるようなことだらけだった」とし、当時は「ちゃんと殴られもするし怒鳴られもする」「でも意外と嫌な感じはない」と振り