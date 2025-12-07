SixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系）が、本日12月7日21時より放送。ムロツヨシ、小手伸也、新木優子がゲスト出演する。 （関連：【画像あり】ムロツヨシらがゲストで登場、『Golden SixTONES』場面カット） オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白。SixTONESと初共演のムロは、ジェシー主演のミュージカルを「怖くて見に行けなかった」と明かす。一方の