プロ・リーグ 25/26の第17節 シントトロイデンとクラブ・ブリュージュの試合が、12月7日04:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。 シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクラブ・ブリュージュはハンス・ファナケン（MF）、ニコロ・トレソルディ（FW）、アレクサ