日本銀行の植田和男総裁は1日、名古屋市内での講演で、日銀が12月の金融政策決定会合で金利問題に関して「適切に判断したい」と述べた。市場はこれを利上げのシグナルと受け止めている。日本経済が国内外で数々の困難に直面し、新旧の問題が重なり合う中、日本のインフレ対策は複数の制約要因に直面している。（1）経済成長の低迷利上げはインフレ抑制効果がある一方で、経済成長も抑制し得る。現在の日本経済は回復の勢いが弱く、