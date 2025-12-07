サッカーJ2リーグは、11月29日に全日程が終了。過去最多の年間総入場者数を更新するなど、注目が集まる中、12月7日からJ1昇格プレーオフが開催されます。今季のJ2は歴史的大混戦。J1自動昇格の上位2チームが1つも決まらぬまま最終節を迎え、水戸ホーリーホックが2位から逆転で初優勝。2位のV・ファーレン長崎とともに自動昇格を決めました。また下位でもカターレ富山の大逆転残留など、当日もめまぐるしい順位変動が起こりました。