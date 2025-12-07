俳優のムロツヨシ、小手伸也、新木優子が、きょう7日に放送されるSixTONESの日本テレビ系冠番組『Golden SixTONES』（毎週日曜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】お説教も…？激ヤバ進行を務める京本大我オープニングトークでは、ゲスト3人がSixTONESとの意外な関係を告白する。SixTONESと初共演のムロはジェシーに嫉妬。ジェシー主演のミュージカルを「怖くて見に行けなかった」と明かすムロの思いとは。一方、新木