ノーベル賞の授賞式に出席するためスウェーデンを訪れている坂口志文さんと北川進さんが、ストックホルムにあるノーベル博物館を訪問し、椅子の裏へサインする恒例行事に参加しました。これは10日の授賞式を前に受賞者たちが初めて一堂に会して行われる恒例のイベントで、坂口さんと北川さんもノーベル博物館のカフェで使われている椅子の裏にサインをしました。記者「さっそくノーベル博物館の中央に坂口教授と北川教授がサインし