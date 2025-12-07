プロ野球・DeNAは6日、2026年度新入団選手記者発表会を開催。新入団選手の背番号を明かしました。この発表会には多くのDeNAファンも参加。選手らは客席後方から登場し、早速ファンからの熱い声援を受けました。1位指名での入団となった小田康一郎選手が掲げた目標は『新人王』。この思いについて「今年パ・リーグで新人王を受賞された青学の先輩である西川（史礁）さんに続けるように頑張ります」と語ります。さらにDeNAの新入団選