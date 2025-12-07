◇明治安田J1最終節鹿島2ー1横浜M（2025年12月6日メルスタ）鹿島が9年ぶり9度目のJ1制覇を決めた。ピッチではイレブンの男泣きが止まらない。FW鈴木優磨の目にも光るものがあった。「チームとしても個人としても、難しい時間が報われた」。大黒柱が感慨に浸った。22年に古巣愛を貫いて欧州から復帰。エースとして、無冠が続いた責任を一身に背負ってきた。昨季途中には「鹿島に帰ってきて、日が経つのが長く感じる。いろ