同点ゴールを決めたリーズの田中碧＝6日、リーズ（アクションイメージズ・ロイター＝共同）【リーズ（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで6日、リーズの田中碧はホームのリバプール戦で0―2の後半20分から出場し、2―3の同追加タイムにCKから同点ゴールを決めた。2試合連続得点で今季2点目。試合は3―3で引き分けた。リバプールの遠藤航は1点リードの後半38分からプレーし、リーグ戦では約2カ月ぶりに出場し