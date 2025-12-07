サッカー・Jリーグ、J1は6日、鹿島アントラーズが9年ぶりのリーグ優勝を達成。試合後のセレモニーでは大井川和彦茨城県知事が喜びの声をあげました。今季はJ2でも、鹿島と同じく茨城に拠点を置く水戸ホーリーホックが優勝。クラブ史上初のJ2制覇&J1昇格を決めました。茨城の2チームによる偉業を大井川県知事が「J1、J2、同時優勝です！」とたたえると、ファンからは大きな拍手が送られます。そして大井川県知事が「茨城県知事