フジテレビ系アニメ『サザエさん』(毎週日曜18:30〜)では、「ワカメは新聞少女」「今日の運勢は?」「波平、褒められる」を、きょう7日に放送する。「ワカメは新聞少女」○「ワカメは新聞少女」学校から急いで帰ったワカメは郵便受けをのぞき、まだ新聞が入っていなかったのでホッとする。最近、ワカメは新聞配達のお兄さんが気になり、いつも夕方になると郵便受けの前に立ち、新聞を直接受け取っているのだ。カツオからは「高嶺(た