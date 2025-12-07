日本テレビ系ドキュメンタリー番組『NNNドキュメント’25』(毎週日曜24:55〜)では、「復興の路＜みち＞」(広島テレビ制作)を、きょう7日に放送する。「復興の路＜みち＞」“チンチン電車”の街・広島。戦時中の運行を支えたのは15歳前後の女学生だった。彼女たちは被爆のわずか3日後に電車を復旧させ、焼野原の街に電車を走らせた。しかし、終戦して男手が戻るとお払い箱に。それから80年。番組では95歳を超えて数少なくなった元女