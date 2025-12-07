シンガーソングライターの家入レオが、きょう7日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00〜)に出演。初めてとなる単独トーク番組出演で、上京のきっかけとなったアーティスト・YUIとの知られざる秘話を語るほか、勘当同然で別れた父からの手紙に涙を見せる。家入レオ2012年に17歳でデビューして以来、ドラマ主題歌14曲を手がけ、“主題歌女王”との呼び名もある家入。番組ではそんな彼女の素顔を知