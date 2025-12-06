Image: NASA, ESA, CSA, STScI; Science: Yinuo Han (Caltech), Ryan White (Macquarie University); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI) ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、地球から約8,000光年離れた特異な恒星系を観測。この宇宙望遠鏡は、軌道上で回り合う2つの恒星を取り囲む、4本の渦巻く塵の画像を捉えました。NASAは、水曜日にこの画像をリリース。Apep系にある2つのウォルフ