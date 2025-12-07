ＪＲＡは６日、２２年の共同通信杯勝ち馬のダノンベルーガ（牡６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）の競走馬登録を同日付で抹消したと発表した。 ラストランは先週のジャパンＣで１３着。 通算成績は１６戦２勝（うち海外２戦０勝）だが、イクイノックス、ドウデュースなどＧ１馬がそろう２０１９年生まれの「最強世代」と言われる日本ダービー（２０２２年）で、１番人気に支持されたほどの素質の持ち主。実際に２２年の