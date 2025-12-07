“入れ墨ボクサー”として知られた元プロボクサー・大嶋宏成氏（５０）が「男の子が産まれました」と赤ちゃんの誕生を報告した。妻は女優の吉田美佳子（２６）。大嶋は７日までに自身のインスタグラムを更新し「１２月５日・７時２５分無事元気な男の子が産まれました。母子共に健康です」と発表。「この上ない幸せでございます。お母ちゃん有難う」と妻に感謝した。名前は「大嶋寅次郎」にしたという。「大好きな寅さんの