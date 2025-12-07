俳優吉田栄作（56）が6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。妻で女優の内山理名（44）との結婚について語った。吉田は2021年11月、4年の交際を経て内山と結婚。今年9月に第1子が誕生した。2人の出会いは単発ドラマでの共演で、吉田が内山を食事に誘ったことが交際のきっかけに。ナインティナイン岡村隆史（55）が「言い方は悪いかも分からないんですけど、ちょっと狙ってらっしゃった感はありますよ