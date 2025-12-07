NHKは6日、大みそか放送の「第76回NHK紅白歌合戦」に白組歌手としてSixTONESの出場を発表した。22年の放送回以来、3年ぶり4回目。来年1月にデビュー6周年を迎えるSixTONESは、同局を通じ「デビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します。ぜひ、お楽しみください」とコメントした。NHKホールではなく、別の場所から生中継で出演する。大みそかは夕方に千葉・幕張メッセでの音楽イベントにも出演予定で、終了後に紅白に中継出