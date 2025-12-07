今季限りで清水を退団する乾貴士が、J1第38節の岡山戦後のセレモニーでサポーターに向けて別れの挨拶を行った。 乾はまず今季のラストマッチで黒星を喫したことを謝罪。「今日は勝てなくてすみませんでした。全力で戦ったんですが、力及ばず負けてしまいました」と語り、続けて「今季限りで…」と話し始めると突然、思いが溢れ言葉を詰まらせた。乾の目には涙が浮かんでいた。 一瞬静まり返ったスタジアム。するとすぐさ