日本ハムは、12月2日、ヤクルトを戦力外となっていた西川遥輝の獲得を発表した。21年オフに自由契約となって以来、5年ぶりの古巣復帰となる。 西川は2011年から11年間在籍、その間、盗塁王4度獲得、20年にはキャプテンを務めるなどチームの顔として輝かしいキャリアを残した。楽天、ヤクルトと2球団を渡り歩いたのち、電撃復帰となった。