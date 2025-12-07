マリア・コリナ・マチャド氏（ロイター＝共同）【ロンドン、サンパウロ共同】今年のノーベル平和賞に選ばれた南米ベネズエラの野党指導者マリア・コリナ・マチャド氏（58）は5日夜、ノルウェーの首都オスロで10日に開催される授賞式に出席する意向を表明した。連絡を取ったノーベル賞委員会の補佐機関ノーベル研究所の関係者に対し「オスロに行く」と語った。同研究所の広報担当者が6日、共同通信に明らかにした。マチャド氏は